Стало известно, когда в 2026 году пустят автобусы по маршруту «Уфа – Соль-Илецк»

Как сообщает пресс-служба «Башавтотранса», с 11 июня с Южного автовокзала начнут ходить автобусы по маршруту №959 «Уфа – Соль-Илецк».

Время отправления – 23:00 из Уфы и 10:00 из Соль-Илецка, рейсы будут выполняться через день:

– в июне из Уфы: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

– в июне из Соль-Илецка: 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

На этом направлении задействуют комфортабельные автобусы туристического класса Yutong.

Соль-Илецк – небольшой город в Оренбургской области, вблизи которого расположены озера с высоким содержанием соли, брома и лечебной грязи.

Помимо озер, в городе есть и культурные достопримечательности: Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца, Церковь Казанской иконы Божией Матери, Мечеть Mosque, тюрьма особого режима «Черный дельфин», комбинат по добыче соли, а также памятники, стелы и монументы.