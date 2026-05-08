Базу отдыха «Усадьба Груздева» расширят по нацпроекту

База отдыха получила субсидию по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» в размере 17,5 млн рублей, которая дополнит бюджет, предусмотренный на расширение инфраструктуры.

Общий объем инвестиций превысит 37,9 млн рублей.

На эти деньги установят шесть модульных домов на 36 мест, обустроят пляж с санитарным блоком, а также закупят туристский инвентарь: тюбинги, коньки, лодки, каяки, велосипеды, сапборды и катамараны.

Это позволит также создать шесть новых рабочих мест.

Одновременно с этим за собственный счет компания ООО «Барский Урюш» ведет восстановление исторического барского особняка и бывших хозяйственных построек – складов, конюшни и спиртзавода, работавшего до середины 1980-х годов.