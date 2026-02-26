Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

Возобновятся прямые рейсы из Уфы на Алтай

Переговоры об открытии прямого рейса из Уфы в Республику Алтай начались еще в 2024 году, в прошлом году его открыли, но впоследствии приостановили.

Фото: аэропорт «Уфа»

Как сообщает пресс-служба уфимской авиагавани, авиакомпания «Азимут» с 30 марта возобновляет прямые регулярные рейсы по маршруту Уфа – Горно‑Алтайск – Уфа.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю (понедельник, четверг и воскресенье) на самолетах Superjet 100 вместимостью 100 пассажирских кресел.

Вылет из Уфы — в 6:40, из Горно‑Алтайска — в 12:45 (время местное для каждого аэропорта).

Время в пути составит 185 минут.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: