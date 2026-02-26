Возобновятся прямые рейсы из Уфы на Алтай

Как сообщает пресс-служба уфимской авиагавани, авиакомпания «Азимут» с 30 марта возобновляет прямые регулярные рейсы по маршруту Уфа – Горно‑Алтайск – Уфа.

Рейсы будут выполняться три раза в неделю (понедельник, четверг и воскресенье) на самолетах Superjet 100 вместимостью 100 пассажирских кресел.

Вылет из Уфы — в 6:40, из Горно‑Алтайска — в 12:45 (время местное для каждого аэропорта).

Время в пути составит 185 минут.