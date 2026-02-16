Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Башкортостане построят кемпинг за 20 млн рублей

Новый кемпинг появится рядом с автомаршрутом «Золотое кольцо Башкирии». Ранее он вошел в перечень 25 приоритетных автомобильных маршрутов РФ.

В Бурзянском районе построят шесть некапитальных объектов кемпинг-размещения в составе кемпинга «Азимут тур».

 Общий объем финансирования проекта составил 20 млн рублей.

Проект предусматривает обеспечение условий для комфортного размещения туристов, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Обещают специально обозначенные места для автотуристов (питчи), модульные прачечные, санузел, душевые комнаты и административный пункт.

Маршрут «Золотое кольцо Башкирии» включает посещение ключевых исторических, культурных и природных достопримечательностей региона: Голубое озеро – гора Торатау – село Воскресенское – Мурадымовское ущелье – Шульган-Таш – озеро Талкас – водопад Гадельша-Хребет Крака – гора Арвякрязь – гора Малиновая – река Инзер – гора Малый Ямантау – Розовые скалы – Аскинская пещера – водопад Атыш.

