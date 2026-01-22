Андрей Назаров: «Работаем над тем, чтобы путешественникам было комфортно открывать красоту республики»

Основных направлений три:

1. Дороги – уже отремонтировали в Абзелиловском, Белорецком, Ишимбайском, Кармаскалинском, Учалинском, Хайбуллинском, Салаватском районах, где сосредоточены главные достопримечательности. В планах – другие участки.

2. Придорожный сервис. Утверждена концепция развития: уже введено 1191 новых объектов и модернизирован 1205. В 2026 году построят еще 149 точек — кафе, мотели, зоны отдыха. Цель — сделать путешествие удобным на любом маршруте.

3. Размещение — в Белорецком муниципалитете возводят кемпинги «Сосновый бор» и «Семь братьев» с жилыми юртами; в Архангельском начинают строительство базы «Инзерское плато» (инвестиции – более 600 млн рублей); в Дуванском районе создают глэмпинг-парк с дизайнерскими домами и рестораном местной кухни.

«Башкортостан становится удобнее для туристов: дороги улучшаются, придорожная инфраструктура растет, появляются необычные варианты проживания. Теперь важно сделать отдых всесезонным, обеспечить высокий уровень сервиса и повысить доступность самых красивых мест», – сообщил Андрей Назаров.