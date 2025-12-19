«Абзаково» вошел в топ-10 лучших горнолыжных курортов России

В этом году первые места в рейтинге снова заняли «Шерегеш» (Кемерово) «Домбай» (Карачаево-Черкесия) и «Сорочаны» (Московская область).

Башкортостан в топ-10 представлен курортом «Абзаково», расположившимся на седьмой строчке. Он находится неподалеку от Магнитогорска.

Из плюсов телеканал отмечает длительный сезон, хорошие трассы, красивую природу, хвойные леса и чистый воздух.

Среди развлечений на курорте – аквапарк «Аквариум», зоопарк, каток, катание на снегоходах, собачий питомник, где можно поиграть с хаски и прокатиться в повозке, а также целый развлекательный комплекс Non-Stop с ночным клубом, бильярдом и кинозалом, детской комнатой.

Недостатки: невысокие горы, короткие трассы, медленные подъемники.

В целом «Моя Планета» охарактеризовал «Абзаково» как отличный курорт для отдыха семьей или компанией, а также для начинающих.