Андрей Назаров: «Задача – сделать так, чтобы путешествовать по Башкортостану на машине было комфортно, безопасно и интересно»

«Выгодное положение на стыке Европы и Азии, новые магистрали вроде М-12 "Восток" делают республику естественной точкой притяжения автопутешественников.

Наш ключевой продукт – маршрут "Золотое кольцо Башкирии", вошедший в десятку пилотных автомобильных маршрутов страны. Он объединяет главные природные, культурные и исторические точки региона. Вдоль трасс уже работают тысячи объектов придорожного сервиса, идет развитие кемпингов, точек питания, санитарной инфраструктуры, увеличиваются зоны покрытия связью, расширяется сеть электрозарядных станций – 85 есть, еще 30 вводим в 2026 году.

Главную задачу видим такой – сделать так, чтобы путешествовать по Башкортостану на машине было комфортно, безопасно и интересно. Поручил Минпреду и Минтрансу усилить продвижение "Золотого кольца Башкирии" на федеральном уровне», – сообщил глава правительства.