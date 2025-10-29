Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Дубай

В скором времени у жителей Башкортостана появится возможность чаще летать на популярный курорт Объединенных Арабских Эмиратов.

С первого ноября 2025 года авиакомпания Utair открывает новый регулярный рейс по маршруту Уфа-Дубай-Уфа.

Рейсы будут выполняться по субботам. На этом направлении перевозчик задействует самолеты типа Boeing 737-800.

Вылет из Уфы будет осуществляться в 9:50 по местному времени, из Дубая – в 14:50. Время в пути составит около пяти часов.

На сегодняшний день прямые рейсы из Уфы в Дубай также выполняет авиакомпания Fly Dubai.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: