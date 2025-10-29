Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Дубай

С первого ноября 2025 года авиакомпания Utair открывает новый регулярный рейс по маршруту Уфа-Дубай-Уфа.

Рейсы будут выполняться по субботам. На этом направлении перевозчик задействует самолеты типа Boeing 737-800.

Вылет из Уфы будет осуществляться в 9:50 по местному времени, из Дубая – в 14:50. Время в пути составит около пяти часов.

На сегодняшний день прямые рейсы из Уфы в Дубай также выполняет авиакомпания Fly Dubai.