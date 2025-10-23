Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Самарканд

С 29 октября «Азимут» увеличивает количество рейсов по маршруту Самарканд – Уфа – Самарканд до трех раз в неделю (по понедельникам, средам и пятницам).

Рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100.

Вылет из Уфы будет осуществляться в эти дни в 9:25 по местному времени, время в пути составит два часа 50 минут.

На сегодняшний день из аэропорта «Уфа» выполняются прямые рейсы в три города Узбекистана: Наманган, Самарканд и Ташкент.