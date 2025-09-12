Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Возобновятся прямые рейсы из Уфы в Краснодар

Краснодар – административный центр Краснодарского края и Кубани, один из ведущих экономических и культурных центров Юга России.

Сегодня, 12 сентября, пресс-служба аэропорта «Уфа» сообщила о том, что с 27 сентября авиакомпания «Аэрофлот» вновь запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Уфа – Краснодар.

Полеты планируют выполнять на современных лайнерах Airbus A320 три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Билеты уже в продаже, цена на 27 сентября – от 14 527 рублей в один конец. Путь между городами займет два часа 50 минут.

