Возобновятся прямые рейсы из Уфы в Краснодар

Сегодня, 12 сентября, пресс-служба аэропорта «Уфа» сообщила о том, что с 27 сентября авиакомпания «Аэрофлот» вновь запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Уфа – Краснодар.

Полеты планируют выполнять на современных лайнерах Airbus A320 три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Билеты уже в продаже, цена на 27 сентября – от 14 527 рублей в один конец. Путь между городами займет два часа 50 минут.