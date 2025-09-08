Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

Поделиться:

Аэропорт «Уфа» запустит новые прямые рейсы

В рамках инвестиционного форума «Зауралье» подписано соглашение о сотрудничестве между Минтуризма Башкортостана и международным аэропортом «Уфа».

Документ направлен на развитие туризма, создание новых межрегиональных и международных маршрутов, а также на привлечение в республику путешественников.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут организация информационного обмена, содействие запуску новых прямых авиарейсов и совместное продвижение туристических продуктов Башкортостана.

Документ скрепили подписями министр предпринимательства и туризма республики Светлана Михайловна Верещагина и коммерческий директор международного аэропорта «Уфа» Денис Владимирович Никитин.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: