Аэропорт «Уфа» запустит новые прямые рейсы

Документ направлен на развитие туризма, создание новых межрегиональных и международных маршрутов, а также на привлечение в республику путешественников.

Ключевыми направлениями сотрудничества станут организация информационного обмена, содействие запуску новых прямых авиарейсов и совместное продвижение туристических продуктов Башкортостана.

Документ скрепили подписями министр предпринимательства и туризма республики Светлана Михайловна Верещагина и коммерческий директор международного аэропорта «Уфа» Денис Владимирович Никитин.