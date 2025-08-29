Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Анталью

Побережье Средиземного моря все ближе: скоро добраться до курортов из столицы Башкортостана станет еще проще.
Авиакомпания Azur air с начала сентября запускает дополнительный рейс из Уфы в солнечную Анталью.
К существующему расписанию добавится один рейс в неделю. На этом направлении задействован современный широкофюзеляжный самолет Boeing 767-300 вместимостью 336 мест.
Расширенная программа полетов будет действовать до конца октября этого года.
На сегодняшний день в Анталью также выполняют рейсы авиакомпании Southwind Airlines, Corendon Airlines и «Аэрофлот».
Таким образом, общая частота полетов этого перевозчика вырастет до семи в неделю, а в целом из аэропорта «Уфа» – до 29 в неделю.
Комментарии (0)