Еще одна авиакомпания запускает прямые рейсы из Уфы в Египет

Добраться до моря скоро станет чуть проще: теперь у вас будет еще больше возможностей перенестись из морозной Уфы в один из главных курортных городов Египта всего за несколько часов.

С 31 августа египетский перевозчик Sky Vision Airlines открывает полетную программу по маршруту Шарм-Эль-Шейх – Уфа – Шарм-Эль-Шейх.

Рейсы из международного аэропорта «Уфа» будут выполняться на авиалайнерах Boeing-737-800, вмещающих до 189 пассажиров. Время в пути составит около пяти часов.

На сегодняшний день из Уфы в Шарм-Эль-Шейх также выполняют полеты авиакомпании AlMasria Airlines, Air Cairo и «Россия».

