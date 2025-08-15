Еще одна авиакомпания запускает прямые рейсы из Уфы в Египет

С 31 августа египетский перевозчик Sky Vision Airlines открывает полетную программу по маршруту Шарм-Эль-Шейх – Уфа – Шарм-Эль-Шейх.

Рейсы из международного аэропорта «Уфа» будут выполняться на авиалайнерах Boeing-737-800, вмещающих до 189 пассажиров. Время в пути составит около пяти часов.

На сегодняшний день из Уфы в Шарм-Эль-Шейх также выполняют полеты авиакомпании AlMasria Airlines, Air Cairo и «Россия».