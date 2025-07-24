Возобновятся чартерные рейсы из Уфы во Вьетнам

Для посещения Вьетнама на срок до 45 дней российским туристам не требуется виза. Лучший период для проведения отпуска в этой стране – с декабря по апрель.
С седьмого ноября 2025 года чартерные рейсы из Уфы во Вьетнам возобновит авиакомпания Azur air.
Рейсы будут выполняться по маршруту Нячанг (Камрань) – Уфа – Нячанг (Камрань) с частотой один в 12 дней на самолетах Boeing 767-300 вместимостью 336 мест.
Нячанг расположен на побережье Южно-Китайского моря, это один из самых популярных курортов Вьетнама среди иностранных туристов.
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