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Возобновятся прямые рейсы из Уфы в Тобольск

Тобольск – это второй по численности населения город в Тюменской области, важнейший центр познавательного туризма в Сибири и крупный промышленный центр страны.

Фото: Роспотребнадзор Башкортостана

Сегодня, 10 июля, пресс-служба аэропорта «Уфа» сообщила о том, что с 17 июля авиакомпания «ЮВТ Аэро» вновь запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Тобольск – Уфа – Тобольск.

Полеты планируют выполнять на современных комфортабельных 50-местных реактивных самолетах типа Canadair (Bombardier) Regional Jet 200 два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.

По четвергам: вылет из Уфы в 18:30, прибытие в аэропорт Тобольска в 20:00.

По воскресеньям: вылет из Уфы в 16:10, прилет в 17:45.

Время местное для каждого аэропорта. Путь между городами займет полтора часа.

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