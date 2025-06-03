Открылись прямые рейсы из Уфы на Алтай

Переговоры об открытии прямого рейса из Уфы в Республику Алтай начались еще в конце прошлого года во время визита делегации от республики во главе с Радием Хабировым в Москву.

Горно-Алтайск – столица и единственный город региона. Ежегодно в Алтай посмотреть на горы и озера прибывает порядка миллиона туристов.

Новое направление открыла авиакомпания «Азимут». Рейсы будут выполняться по вторникам на самолетах российского производства Superjet 100 вместимостью 100 пассажирских кресел.

Вылеты из Уфы – в 7:05, в обратном направлении лайнеры будут отправляться в 13:10 – время местное для каждого аэропорта. Путь между городами займет три часа пять минут.