Увеличилось количество прямых рейсов из Уфы в Стамбул

Еще одна авиакомпания запустила полетную программу из аэропорта «Уфа» в экономический, исторический и культурный центр Турции.
Сегодня, первого июня 2025 года, авиакомпания Utair выполнила свой рейс по маршруту Уфа – Стамбул.
Первого зарегистрированного на рейс пассажира поздравили члены экипажа, вручив ему подарочный сертификат от авиакомпании, а также сувениры от аэропорта «Уфа».
Перелеты будут выполняться еженедельно, по воскресеньям, на самолетах Boeing 737-800, вмещающих до 186 пассажиров.
Вылет из Уфы в 12:30 по местному времени, из Стамбула – в 16:25. Время в пути – четыре часа 55 минут.
На сегодняшний день из уфимского аэропорта прямые рейсы Уфа – Стамбул – Уфа выполняет также авиакомпания Red Wings.
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