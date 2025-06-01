Увеличилось количество прямых рейсов из Уфы в Стамбул

Сегодня, первого июня 2025 года, авиакомпания Utair выполнила свой рейс по маршруту Уфа – Стамбул.

Первого зарегистрированного на рейс пассажира поздравили члены экипажа, вручив ему подарочный сертификат от авиакомпании, а также сувениры от аэропорта «Уфа».

Перелеты будут выполняться еженедельно, по воскресеньям, на самолетах Boeing 737-800, вмещающих до 186 пассажиров.

Вылет из Уфы в 12:30 по местному времени, из Стамбула – в 16:25. Время в пути – четыре часа 55 минут.

На сегодняшний день из уфимского аэропорта прямые рейсы Уфа – Стамбул – Уфа выполняет также авиакомпания Red Wings.