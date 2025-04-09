Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Новый Уренгой

Как сообщает пресс-служба уфимского аэропорта, авиакомпания Red Wings с 10 апреля увеличивает частоту полетов по маршруту Уфа – Новый Уренгой.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и субботам, на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажирских кресел.

Время в пути составит два часа 45 минут.

Сейчас в Новый Уренгой из Уфы также выполняют рейсы авиакомпании Utair, IRAero и «Ямал».