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Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Новый Уренгой

Уфимская авиагавань продолжает наращивать количество рейсов по внутренним направлениям. На этот раз увеличится частота вылетов в «газовую столицу» России.

Фото: Минтранс Башкортостана

Фото: Минтранс Башкортостана

Как сообщает пресс-служба уфимского аэропорта, авиакомпания Red Wings с 10 апреля увеличивает частоту полетов по маршруту Уфа – Новый Уренгой.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю, по четвергам и субботам, на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 пассажирских кресел.

Время в пути составит два часа 45 минут.

Сейчас в Новый Уренгой из Уфы также выполняют рейсы авиакомпании Utair, IRAero и «Ямал».

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