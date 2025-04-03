Откроются прямые рейсы из Уфы на Алтай

Сегодня, третьего апреля, пресс-служба уфимской авиагавани сообщила о том, что с третьего июня авиакомпания «Азимут» открывает новое направление Уфа – Горно-Алтайск.

Горно-Алтайск – столица и единственный город региона. Ежегодно в Алтай посмотреть на горы и озера прибывает порядка миллиона туристов.

Рейсы будут выполняться по вторникам на самолетах российского производства Superjet 100 вместимостью 100 пассажирских кресел.

Вылеты из Уфы – в 7.05, в обратном направлении лайнеры будут отправляться в 13:10 – время местное для каждого аэропорта.

Путь между городами займет три часа пять минут.