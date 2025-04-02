Возобновятся прямые рейсы из Уфы в Батуми

Солнечная Грузия ждет! В этот весенне-летний сезон вас от побережья Черного моря будут отделять только несколько часов пути.
С 24 апреля авиакомпания Red Wings возобновляет прямые перелеты в Батуми из уфимской авиагавани.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, на самолетах Sukhoi Superjet 100, рассчитанных на 100 пассажиров.
Вылет из Уфы – в 23.50, время в пути составит три часа 25 минут. Отправление из Батуми в 3.50 – время местное для каждого аэропорта.
По вторникам и пятницам из Уфы можно также вылететь в столицу Грузии – Тбилиси.
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