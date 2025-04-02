Башкортостан в 2025 году потратит 480 млн рублей на развитие туристической отрасли

В 2025 году на развитие туристической отрасли Башкортостана привлекут более 226 млн рублей из федерального бюджета, что на 36% превышает показатель прошлого года – об этом в соцсетях сообщи премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

По словам главы правительства, к этой сумме Башкортостан добавит деньги из собственного бюджета.

«Бюджетные средства планируем направить с учетом приоритетных направлений стратегии развития туризма на создание объектов инфраструктуры по ходу следования сплавных и автомобильных маршрутов, на реализацию инвестиционных проектов в геопарках. Общая сумма составит более 480 млн рублей», – написал Назаров.

В этом году правительство частично или полностью профинансирует:

– не менее 37 проектов по развитию инфраструктуры туризма (кемпинги, пляжи, туроборудование, бассейны, турмаршруты, проекты для людей с ОВЗ);

– проект по обустройству туристического центра городов;

– различные событийные мероприятия.