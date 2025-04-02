Башкортостан в 2025 году потратит 480 млн рублей на развитие туристической отрасли

Башкортостан сегодня мог бы быть одним из наиболее привлекательных направлений для внутреннего туризма, однако развитие отрасти тормозят высокие цены и отсутствие инфраструктуры.
Фото опубликовал Андрей Назаров
В 2025 году на развитие туристической отрасли Башкортостана привлекут более 226 млн рублей из федерального бюджета, что на 36% превышает показатель прошлого года – об этом в соцсетях сообщи премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.
По словам главы правительства, к этой сумме Башкортостан добавит деньги из собственного бюджета.
«Бюджетные средства планируем направить с учетом приоритетных направлений стратегии развития туризма на создание объектов инфраструктуры по ходу следования сплавных и автомобильных маршрутов, на реализацию инвестиционных проектов в геопарках. Общая сумма составит более 480 млн рублей», – написал Назаров.
В этом году правительство частично или полностью профинансирует:
– не менее 37 проектов по развитию инфраструктуры туризма (кемпинги, пляжи, туроборудование, бассейны, турмаршруты, проекты для людей с ОВЗ);
– проект по обустройству туристического центра городов;
– различные событийные мероприятия.
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