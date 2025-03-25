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Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Москву

Пресс-служба уфимской авиагавани сообщает о планах сразу двух авиакомпаний нарастить количество рейсов из столицы Башкортостана в столицу России.

airportufa.ru

airportufa.ru

С пятого мая дополнительно к шести рейсам в день «Аэрофлота» вводится ежедневный рейс авиакомпании «Россия».

С первого июня частота собственных рейсов «Аэрофлота» вырастет до 56 вылетов в неделю, а в июле и августе будет достигать 63 рейсов в неделю.

Таким образом, суммарно Аэрофлот и «Россия» в пиковое время лета будут выполнять до 70 рейсов в неделю, что на 11% больше, чем летом 2024 года.

Новые рейсы расширяют возможность удобных стыковок в Шереметьево для дальнейших полётов по России или за рубеж.

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