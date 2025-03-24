Из Уфы вылетел первый самолет в Китай

Регулярные рейсы будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот» – дважды в неделю.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил о том, что в будущем география полетов из аэропорта «Уфа» будет только увеличиваться.

«Это хорошая новость не только для тех, кто любит путешествовать. Прямые рейсы открывают возможности для нашей экономики, для нашего бизнеса.

Китайская Народная Республика – важнейший партнер Башкортостана на международной арене, и развитие деловых отношений имеет для нас первостепенное значение.

Всего из аэропорта Уфы самолеты вылетают по 16 международным направлениям. Их количество будем увеличивать. Так, с 24 апреля возобновляем рейс в Батуми, с первого июня – запускаем дополнительные в Стамбул. Прорабатываем вопрос прямого сообщения с Казахстаном и открытия второго рейса в Минск», – написал Хабиров в соцсетях.