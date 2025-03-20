Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Стамбул

С первого июня 2025 года рейс по маршруту Уфа – Стамбул открывает авиакомпания Utair. Билеты уже в продаже.

Перелеты будут выполняться еженедельно, по воскресеньям, на самолетах Boeing 737-800, вмещающих до 186 пассажиров.

Вылет из Уфы в 12.30 по местному времени, из Стамбула – в 16.25. Время в пути – 4 часа 55 минут.

На сегодняшний день из уфимского аэропорта прямые рейсы Уфа – Стамбул – Уфа выполняет также авиакомпания Red Wings.