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Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Стамбул

Еще одна авиакомпания запускает полетную программу из аэропорта «Уфа» в экономический, исторический и культурный центр Турции.

Фото: пресс-служба аэропорта «Уфа»

Фото: пресс-служба аэропорта «Уфа»

С первого июня 2025 года рейс по маршруту Уфа – Стамбул открывает авиакомпания Utair. Билеты уже в продаже.

Перелеты будут выполняться еженедельно, по воскресеньям, на самолетах Boeing 737-800, вмещающих до 186 пассажиров.

Вылет из Уфы в 12.30 по местному времени, из Стамбула – в 16.25. Время в пути – 4 часа 55 минут.

На сегодняшний день из уфимского аэропорта прямые рейсы Уфа – Стамбул – Уфа выполняет также авиакомпания Red Wings.

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