Из Уфы увеличится количество прямых рейсов в Новосибирск

Хорошая новость для тех, кто регулярно летает в Новосибирск: просторы одного из крупнейших городов России станут чуть доступнее в этом сезоне.
Фото: пресс-служба аэропорта «Уфа»
Как сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани, с четверга, 23 января, авиакомпания S7 Airlines открывает дополнительные ежедневные вылеты по маршруту Новосибирск – Уфа - Новосибирск.
Прямые рейсы в Новосибирск будут выполняться ежедневно в 15.00 и 21.00 по местному времени. Время в пути составит два часа 40 минут.
На этом направлении задействуют самолеты Embraer ERJ-170, рассчитанные на 78 пассажиров.
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