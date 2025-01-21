Из Уфы увеличится количество прямых рейсов в Новосибирск

Как сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани, с четверга, 23 января, авиакомпания S7 Airlines открывает дополнительные ежедневные вылеты по маршруту Новосибирск – Уфа - Новосибирск.

Прямые рейсы в Новосибирск будут выполняться ежедневно в 15.00 и 21.00 по местному времени. Время в пути составит два часа 40 минут.

На этом направлении задействуют самолеты Embraer ERJ-170, рассчитанные на 78 пассажиров.