Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Таиланд

Первый рейс состоится 17 января – об этом сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

Полёты запланированы с частотой один рейс в 10-11 дней на воздушных судах Boeing 777-200 вместимостью 412 пассажиров.

Время в пути составит восемь часов 15 минут.

Также в Таиланд продолжает выполнять прямые рейсы авиакомпания Azur Air – на Пхукет и в Утапао (курорт Паттайя).