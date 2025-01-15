Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Таиланд

Авиакомпания Red Wings совместно с туроператорами открывает программу полетов из аэропорта «Уфа» на популярный курорт Таиланда – Пхукет.
Фото: Минтранс Башкортостана
Первый рейс состоится 17 января – об этом сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.
Полёты запланированы с частотой один рейс в 10-11 дней на воздушных судах Boeing 777-200 вместимостью 412 пассажиров.
Время в пути составит восемь часов 15 минут.
Также в Таиланд продолжает выполнять прямые рейсы авиакомпания Azur Air – на Пхукет и в Утапао (курорт Паттайя).
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