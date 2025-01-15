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Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Таиланд

Авиакомпания Red Wings совместно с туроператорами открывает программу полетов из аэропорта «Уфа» на популярный курорт Таиланда – Пхукет.

Фото: Минтранс Башкортостана

Фото: Минтранс Башкортостана

Первый рейс состоится 17 января – об этом сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

Полёты запланированы с частотой один рейс в 10-11 дней на воздушных судах Boeing 777-200 вместимостью 412 пассажиров.

Время в пути составит восемь часов 15 минут.

Также в Таиланд продолжает выполнять прямые рейсы авиакомпания Azur Air – на Пхукет и в Утапао (курорт Паттайя).

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