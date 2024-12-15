Пустили первый поезд по маршруту Уфа – Москва – Уфа

Фотографии сегодня, 15 декабря, опубликовал в соцсетях Радий Хабиров.

Этот фирменный пассажирский поезд следует по маршруту №49/50 Уфа – Москва – Уфа. Состав сформирован из новых, современных вагонов.

Он будет курсировать через день. Отправление из Уфы – в 9.20, прибытие в Москву – в 11.15 следующего дня. В обратном направлении из Москвы поезд будет уезжать в 15.25, приезжать в Уфу – на следующий день в 22.09.

Новый маршрут немного отличается от того, который ходил раньше под номером 39/40 – охватывает большее количество городов, проходит через Бугульму, Нурлат, Димитровград, Ульяновск, Инзу, Рузаевку и Рязань.