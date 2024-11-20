Откроются прямые рейсы из Уфы в Алтай

В скором времени можно будет за пару часов добраться из Уфы до одного из туристических центров России.
Фото: vk.com/altairepublic04
Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров, возглавивший делегацию от республики на «Транспортной неделе» в Москве.
По его словам, представители Башкортостана ведут переговоры с руководством компании «Азимут» об открытии прямого рейса из Уфы в Республику Алтай.
Аэропорт находится в Горно-Алтайске – столице и единственном городе региона. Ежегодно в Алтай посмотреть на горы и озера прибывает порядка миллиона туристов.
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