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Путешествия

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Откроются прямые рейсы из Уфы в Алтай

В скором времени можно будет за пару часов добраться из Уфы до одного из туристических центров России.

Фото: vk.com/altairepublic04

Фото: vk.com/altairepublic04

Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров, возглавивший делегацию от республики на «Транспортной неделе» в Москве.

По его словам, представители Башкортостана ведут переговоры с руководством компании «Азимут» об открытии прямого рейса из Уфы в Республику Алтай.

Аэропорт находится в Горно-Алтайске – столице и единственном городе региона. Ежегодно в Алтай посмотреть на горы и озера прибывает порядка миллиона туристов.

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