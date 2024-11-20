Откроются прямые рейсы из Уфы в Алтай

Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров, возглавивший делегацию от республики на «Транспортной неделе» в Москве.

По его словам, представители Башкортостана ведут переговоры с руководством компании «Азимут» об открытии прямого рейса из Уфы в Республику Алтай.

Аэропорт находится в Горно-Алтайске – столице и единственном городе региона. Ежегодно в Алтай посмотреть на горы и озера прибывает порядка миллиона туристов.