Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Таиланд

Об этом сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

Первый рейс состоится 11 ноября. И уже с 15 ноября в полетной программе будет два вылета в 12-13 дней.

На курорт Паттайя (аэропорт Утапао) рейсы из Уфы запускаются 14 ноября с частотой два раза в месяц.

На этих направлениях перевозчик задействует самолеты Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров.

Время в пути из Уфы до Пхукета и Паттайи одинаковое – 8 часов 15 минут.

С 2025 года прямые перелеты из Уфы на Пхукет запустит и авиакомпания Red Wings.