Увеличилось количество прямых рейсов из Уфы в Самарканд, Ереван и Тбилиси

Авиакомпания «Азимут» увеличивает количество международных рейсов из аэропорта «Уфа».
Фото: Минтранс Башкортостана
Перевозчик в осенне-зимний период расширяет полетную программу сразу по трем международным направлениям:
– в Самарканд запустили рейсы по понедельникам, также продолжится их выполнение по пятницам;
– с 29 октября запланированы дополнительные перелеты по вторникам в Ереван и Тбилиси. Останутся в расписании также рейсы в Ереван по субботам и в столицу Грузии по пятницам.
Также авиакомпания «Азимут» продолжит выполнять регулярные рейсы из Уфы по России – в Астрахань, Саратов, Красноярск, Минеральные Воды и Омск.
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