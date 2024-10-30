Увеличилось количество прямых рейсов из Уфы в Самарканд, Ереван и Тбилиси

Перевозчик в осенне-зимний период расширяет полетную программу сразу по трем международным направлениям:

– в Самарканд запустили рейсы по понедельникам, также продолжится их выполнение по пятницам;

– с 29 октября запланированы дополнительные перелеты по вторникам в Ереван и Тбилиси. Останутся в расписании также рейсы в Ереван по субботам и в столицу Грузии по пятницам.

Также авиакомпания «Азимут» продолжит выполнять регулярные рейсы из Уфы по России – в Астрахань, Саратов, Красноярск, Минеральные Воды и Омск.