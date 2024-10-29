Увеличилось количество авиарейсов из Уфы в Казань

Перевозчик будет выполнять два рейса в неделю, по понедельникам и пятницам, на самолетах Embraer 190, рассчитанных на 110 пассажиров.

Вылет из Уфы в 23.15 по местному времени, прибытие в Казань – в 22.20. Путь между городами займет 65 минут.

Благодаря открытию этого рейса пассажирам станут доступны трансферные полеты из Уфы в Мурманск, Иркутск, Кемерово и Томск с удобной пересадкой в столице Татарстана.

Также на сегодняшний день из аэропорта «Уфа» ежедневные рейсы в Казань также выполняет авиакомпания Utair на самолетах ATR-72 с вылетом в 13.55 по местному времени.