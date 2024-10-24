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Путешествия

Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в ОАЭ

Пресс-служба регионального Минтранса сообщает о запуске дополнительных рейсов в Шарджу.

В предстоящем зимнем сезоне дополнительные рейсы из Уфы в Шарджу введет авиакомпания Air Arabia.

Так, на период осенних школьных каникул и новогодних праздников количество рейсов будет достигать семи в неделю.

На данном направлении перевозчик задействует комфортабельные авиалайнеры Airbus A320. Путь до аэропорта Шарджи займет чуть меньше пяти часов.

Шарджа – это третий по величине город ОАЭ, в нем расположена мечеть короля Фейсала – одна из крупнейших на Ближнем Востоке. Прямые рейсы в этот город возобновились только в начале октября.

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