Возобновятся прямые рейсы из Уфы в Шарджу

С завтрашнего дня, третьего октября, авиакомпания Air Arabia восстанавливает программу полетов в Шарджу из Уфы.

Рейсы будут выполняться пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

На маршруте перевозчик задействует самолеты Airbus A320 с компоновкой 174 пассажирских места.

Вылеты из Уфы запланированы в 1.30 по местному времени. Путь до аэропорта Шарджи займет четыре часа 45 минут.