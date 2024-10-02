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Путешествия

Возобновятся прямые рейсы из Уфы в Шарджу

Шарджа – это третий по величине город ОАЭ, в нем расположена мечеть короля Фейсала – одна из крупнейших на Ближнем Востоке.

С завтрашнего дня, третьего октября, авиакомпания Air Arabia восстанавливает программу полетов в Шарджу из Уфы.

Рейсы будут выполняться пять раз в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

На маршруте перевозчик задействует самолеты Airbus A320 с компоновкой 174 пассажирских места.

Вылеты из Уфы запланированы в 1.30 по местному времени. Путь до аэропорта Шарджи займет четыре часа 45 минут.

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