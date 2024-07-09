В Башкортостане ввели обязательное сопровождение на сложных туристских маршрутах

Изменения касаются сложных туристских маршрутов, требующих специального сопровождения.

Минтуризма будет определять такие маршруты или части маршрутов и размещать сведения о них на своем сайте. В документе также уточняется ряд положений об условиях оказания услуг инструктора-проводника и проведения его аттестации, закрепляются общие положения, регулирующие госконтроль за соблюдением требований к деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

«Внутренний туризм развивается, на рынке туристских услуг появляется все больше предложений. Покорить гору или спуститься в пещеру в выходной день для многих жителей республики стало привычным делом. Важнейшая задача – сделать туристские тропы безопасными. Турист должен знать, куда он идет, и сопоставлять свои физические возможности со сложностью маршрута.

Маршруты повышенной сложности, где не обойтись без подготовки и специального снаряжения, должны иметь особую маркировку и поддержку в виде сопровождения профессионального проводника. Инструктор-проводник ориентируется на местности и знает о возможных опасностях. В непредвиденной ситуации он не растеряется, а при необходимости сможет оказать первую помощь», – сказал спикер регионального парламента Константин Толкачев.