Возобновились регулярные рейсы из Уфы в Калининград

Полетную программу из Уфы в Калининград возобновила авиакомпания Nordwind Airlines. Первый борт вылетел вчера, 30 июня, с максимальной загрузкой.

Регулярные рейсы из аэропорта «Уфа» в Калининград будут выполняться по средам и воскресеньям на самолетах Boeing 737-800, рассчитанных на 189 пассажирских мест.

Отправление из Уфы – в 6.40, прибытие в Калининград – в 6.55 (время местное для каждого аэропорта).