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Путешествия

Возобновились регулярные рейсы из Уфы в Калининград

В последние два года добраться самолетом из Башкортостана до одного из самых западных городов страны можно было только с пересадкой.

Фото: аэропорт «Уфа»

Фото: аэропорт «Уфа»

Полетную программу из Уфы в Калининград возобновила авиакомпания Nordwind Airlines. Первый борт вылетел вчера, 30 июня, с максимальной загрузкой.

Регулярные рейсы из аэропорта «Уфа» в Калининград будут выполняться по средам и воскресеньям на самолетах Boeing 737-800, рассчитанных на 189 пассажирских мест.

Отправление из Уфы – в 6.40, прибытие в Калининград – в 6.55 (время местное для каждого аэропорта).

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