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Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Ереван

Пресс-служба регионального Минтранса сообщает о скором начале работы нового для аэропорта «Уфа» перевозчика – авиакомпании Armenian Airlines.

С девятого июля 2024 года Armenian Airlines запускает прямые регулярные рейсы в столицу и крупнейший город Республики Армения – Ереван.

Они будут выполняться один раз в неделю, по вторникам, на комфортабельных самолетах Airbus А321-200 с компоновкой 220 пассажирских мест.

Вылет из Уфы – в 17.15 по местному времени. Путь между городами займет 2 часа 45 минут.

Таким образом, из Уфы в Ереван можно будет улететь прямыми рейсами сразу трех авиаперевозчиков: на данном направлении продолжают выполнять полеты Shirak Avia и «Азимут».

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