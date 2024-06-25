Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Ереван

С девятого июля 2024 года Armenian Airlines запускает прямые регулярные рейсы в столицу и крупнейший город Республики Армения – Ереван.

Они будут выполняться один раз в неделю, по вторникам, на комфортабельных самолетах Airbus А321-200 с компоновкой 220 пассажирских мест.

Вылет из Уфы – в 17.15 по местному времени. Путь между городами займет 2 часа 45 минут.

Таким образом, из Уфы в Ереван можно будет улететь прямыми рейсами сразу трех авиаперевозчиков: на данном направлении продолжают выполнять полеты Shirak Avia и «Азимут».