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Путешествия

Возобновляются прямые рейсы из Уфы в Калининград

Авиакомпания Nordwind Airlines открывает прямые регулярные рейсы по маршруту Уфа – Калининград.

Фото: Роспотребнадзор Башкортостана

Фото: Роспотребнадзор Башкортостана

Рейсы открываются с 30 июня.

Отправление из Уфы – в 6.40, прибытие в Калининград – в 6.55. Время местное для каждого аэропорта. В пути вы пробудете три часа 15 минут.

За последнее время из Уфы открылись прямые рейсы в Даламан, Алматы, Астану и Владикавказ, увеличилось количество рейсов в Баку, Анталью, Кемерово и Москву.

За границу в летний сезон можно будет вылететь в 11 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Египет, Иордания, Казахстан, ОАЭ, Таджикистан, Турция, Узбекистан.

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