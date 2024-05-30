Возобновляются прямые рейсы из Уфы в Калининград

Рейсы открываются с 30 июня.

Отправление из Уфы – в 6.40, прибытие в Калининград – в 6.55. Время местное для каждого аэропорта. В пути вы пробудете три часа 15 минут.

За последнее время из Уфы открылись прямые рейсы в Даламан, Алматы, Астану и Владикавказ, увеличилось количество рейсов в Баку, Анталью, Кемерово и Москву.

За границу в летний сезон можно будет вылететь в 11 стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Египет, Иордания, Казахстан, ОАЭ, Таджикистан, Турция, Узбекистан.