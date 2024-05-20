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Путешествия

Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Шарм-эль-Шейх, Екатеринбург и Новый Уренгой

Авиакомпания Red Wings расширяет географию полетов из аэропорта «Уфа» по популярным летом направлениям.

vk.com/transport.bashkortostan

vk.com/transport.bashkortostan

Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

С сегодняшнего дня, 20 мая, Red Wings открывает новое для себя направление Уфа – Новый Уренгой с вылетом по понедельникам и субботам на воздушных судах Sukhoi Superjet 100.

Вылет из Уфы – в 12.20 по местному времени, время в пути составит два часа 40 минут.

Также перевозчик увеличивает количество рейсов в Екатеринбург до пяти вылетов в неделю.

Кроме того, с 21 мая стартует чартерная программа на один из популярных курортов Египта – Шарм-эль-Шейх, с вылетом один раз в 10-11 дней на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777-200, рассчитанных на 412 пассажиров.

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