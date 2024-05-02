«Грушинский экспресс» отправится по маршруту Уфа – Златоуст – Уфа

В прошлый раз, осенью 2023 года, «Грушинский экспресс» запускали из Уфы до Айгира.

С 25 мая 2024 года прокатиться можно будет по маршруту Уфа – Златоуст – Уфа.

В ходе путешествия туристы посетят предприятие по производству оружия «Златоустовскую оружейную фабрику», прокатятся на высокогорном трамвайчике, увидят парк Бажова, озеро Тургояк и национальный парк «Таганай» с самой протяженной в мире каменной рекой.

График движения «Грушинского экспресса» (время местное):

– отправка из Уфы: 25 мая, 6.55;

– прибытие в Златоуст: 25 мая, 12.51.

– Отправка из Златоуста: 26 мая, 17.20;

– прибытие в Уфу: 26 мая, 23.30.

Событийный ретро-поезд «Грушинский экспресс» укомплектован шестью вагонами и оформлен в бардовском стиле. В четвертом вагоне установлена сцена, где каждый желающий сможет исполнить любимую песню под гитару. Будет работать и сервис «Буфет на борту» с возможностью перекуса в дороге.