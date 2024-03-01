Увеличится количество авиарейсов из Уфы в Таджикистан и Махачкалу

С седьмого марта 2024 года Nordwind Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы из Уфы в один из крупнейших городов Таджикистана – Худжанд.

Вылеты запланированы по понедельникам и четвергам на самолетах Boeing 737-800, рассчитанных на 189 пассажирских мест.

Отправление из Уфы в 5.25 по местному времени, продолжительность полета составит составит три часа.

Также с пятого марта авиакомпания увеличит число рейсов из Уфы в Махачкалу до двух в неделю. Они запланированы по вторникам и пятницам, вылет из Уфы – в 6.55 по местному времени.