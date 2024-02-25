Где отдохнуть: на сайте Минтуризма появился список глэмпингов Башкортостана

«Несколько лет назад планировалось, что к 2024 году у нас в республике будет пятьдесят комплексов с модульными домами для туристов – глэмпингов.

Но этот вид отдыха стал настолько популярным, что уже сейчас таких комплексов больше ста. И еще больше сорока появятся в новом летнем сезоне», – написал Афзалов.

На сегодняшний день в регионе есть глэмпинги на любой вкус: обычные домики, купольные дома, дома-контейнеры, юрты, А-фреймы, тентовые конструкции.

Для удобства отдыхающих все всесезонные глэмпинги внесли в единый список, опубликованный на сайте Минтуризма. Скоро в нем появятся и летние модульные комплексы.