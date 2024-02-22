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Путешествия

Возобновляются прямые рейсы из Уфы в Астану

Авиакомпания Red Wings возобновляет полеты из уфимского аэропорта в столицу Казахстана Астану.

Полеты возобновятся с пятого марта 2024 года.

Рейсы будут выполняться по вторникам на самолетах Sukhoi Superjet 100, рассчитанных на 100 пассажиров.

Вылет из Уфы будет осуществляться в 17.15 по местному времени. Путь между городами займет два часа.

Прямое авиасообщение между столицами Башкортостана и Казахстана пытались запустить в 2022 году, впоследствии оно было приостановлено. О возобновлении рейсов заговорили в прошлом году. На сегодняшний день добраться в Астану самолетом можно в лучшем случае с одной пересадкой.

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