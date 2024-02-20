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Путешествия

Возобновляются прямые рейсы из Уфы во Владикавказ

Авиакомпания «Икар» возобновляет полеты из уфимского аэропорта в главный город Северной Осетии – Владикавказ.

Полеты возобновятся с четвертого марта 2024 года.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и четвергам, на самолетах Embraer 190 вместимостью 110 кресел.

Вылет из Уфы будет осуществляться в 8.10 по местному времени. Путь между городами займет три часа.

Владикавказ расположен в центральной части Северного Кавказа в умеренном климатическом поясе, сейчас там плюсовая температура днем.

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