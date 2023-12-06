Из Уфы откроют прямые рейсы в Новокузнецк и Бишкек

Пресс-служба уфимского аэропорта сегодня, шестого декабря, сообщила о том, что авиакомпания Red Wings со второго января 2024 года открывает прямой регулярный рейс по маршруту Уфа – Новокузнецк.

Прямые перелеты будут выполняться по вторникам и пятницам на самолетах Sukhoi Superjet 100. Время в пути составит три часа.

Кроме того, в республиканском Минтрансе сообщили, что аэропорт «Уфа» ведет переговоры с авиакомпаниями по открытию регулярного рейса Уфа – Бишкек.