Увеличится количество рейсов из Уфы в Анталью, Дубай, Санкт-Петербург и другие города в новогодние каникулы

Рейсы перед Новым годом и сразу после него традиционно пользуются повышенным спросом, и билеты на них раскупаются заранее, поэтому многие авиаперевозчики уже внесли дополнительные перелеты в расписание.
Москва
– «Аэрофлот» добавит дополнительные рейсы 28-31 декабря и 6-8 января;
– «Победа» – 30-31 декабря и 8-9 января;
– Nordwind Airlines – 29-30 декабря и 5-6 января.
Санкт-Петербург
– «Россия» – 30 декабря и 7 января;
– Nordwind Airlines – 23, 27, 29, 30 декабря и 3, 5, 6, 8, 10 января.
Анталья
– Red Wings – 28 декабря.
Астана
– Red Wings – 30 декабря.
Алматы
– Red Wings – 8 января.
Дубай
– Flydubai – 29, 31 декабря и 5, 7, 12, 14 января.
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