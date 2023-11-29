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Путешествия

Увеличится количество рейсов из Уфы в Анталью, Дубай, Санкт-Петербург и другие города в новогодние каникулы

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Рейсы перед Новым годом и сразу после него традиционно пользуются повышенным спросом, и билеты на них раскупаются заранее, поэтому многие авиаперевозчики уже внесли дополнительные перелеты в расписание.

Москва

– «Аэрофлот» добавит дополнительные рейсы 28-31 декабря и 6-8 января;

– «Победа» – 30-31 декабря и 8-9 января;

– Nordwind Airlines – 29-30 декабря и 5-6 января.

Санкт-Петербург

– «Россия» – 30 декабря и 7 января;

– Nordwind Airlines – 23, 27, 29, 30 декабря и 3, 5, 6, 8, 10 января.

Анталья

– Red Wings – 28 декабря.

Астана

– Red Wings – 30 декабря.

Алматы

– Red Wings – 8 января.

Дубай

– Flydubai – 29, 31 декабря и 5, 7, 12, 14 января.

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