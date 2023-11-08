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В 2024 году уменьшится количество субсидируемых авиарейсов из Уфы

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Пресс-служба уфимского аэропорта опубликовала список авиарейсов, которые будут частично финансироваться из федерального или республиканского бюджетов.

Фото: пресс-служба уфимского аэропорта

Это позволяет устанавливать низкие цены на билеты на этих направлениях.

Приказом Росавиации утверждены 13 софинансируемых межрегиональных маршрутов из аэропорта «Уфа» на 2024 год:

– Астрахань, Волгоград, Грозный, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Омск, Надым, Нарьян-Мар, Ноябрьск, Салехард, Саратов, Ханты-Мансийск.

В 2023 году их было 18. Из списка убрали Минеральные Воды, Махачкалу, Пермь, Челябинск, Нижний Новгород, Самару, Тюмень и Новосибирск. Добавили Кемерово, Новокузнецк и Саратов.

В программе господдержки на 2024 год участвуют авиакомпании «Азимут», Red Wings, «ЮТэйр», «РусЛайн», и «Ямал».

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