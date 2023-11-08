В 2024 году уменьшится количество субсидируемых авиарейсов из Уфы

Это позволяет устанавливать низкие цены на билеты на этих направлениях.

Приказом Росавиации утверждены 13 софинансируемых межрегиональных маршрутов из аэропорта «Уфа» на 2024 год:

– Астрахань, Волгоград, Грозный, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Омск, Надым, Нарьян-Мар, Ноябрьск, Салехард, Саратов, Ханты-Мансийск.

В 2023 году их было 18. Из списка убрали Минеральные Воды, Махачкалу, Пермь, Челябинск, Нижний Новгород, Самару, Тюмень и Новосибирск. Добавили Кемерово, Новокузнецк и Саратов.

В программе господдержки на 2024 год участвуют авиакомпании «Азимут», Red Wings, «ЮТэйр», «РусЛайн», и «Ямал».