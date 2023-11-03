Геопарк «Янган-Тау» прошел ревалидацию в ЮНЕСКО

Они провели процедуру ревалидации геопарка «Янган-Тау».

В 2020 году этот геопарк первым в СНГ вошел в Глобальную сеть ЮНЕСКО, теперь этот статус нужно подтверждать каждые четыре года.

Экспертная комиссия тщательно проверила «Янган-Тау» на соответствие международным критериям, оценила уровень проведенной работы – насколько полученный статус способствует устойчивому развитию этой особой туристической зоны. Работу геопарка оценили высоко.

«Геопарки – особая наша гордость и, конечно, особая ответственность. Будем работать дальше, развивать туристический потенциал этого уникального объекта – максимально бережно, с уважением и заботой о природе», – написал министр в соцсетях.