Из Уфы возобновляются прямые рейсы на Пхукет

Из морозной Уфы на самый большой остров солнечного Таиланда всего за восемь часов – скоро это станет возможным благодаря запуску прямых рейсов.
Уже завтра, второго ноября, первый полет из уфимского аэропорта на Пхукет совершит авиакомпания Red Wings.
Рейсы запланированы один раз 10-11 дней, будут задействованы самолеты Boeing 777-200 вместимостью 412 кресел.
Четвертого ноября полетную программу откроет и авиакомпания Azur Air. Самолеты Boeing 767-300 перевозчика, рассчитанные на перевозку 336 пассажиров, будут отправляться из Уфы один раз в 12 дней.
Время в пути составит около восьми часов.
Ноябрь в Таиланде – начало высокого туристического сезона: отсутствие ветров, температура воздуха днем +29°, +30°, температура воды –+28°, +29°.
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