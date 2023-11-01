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Путешествия

Из Уфы возобновляются прямые рейсы на Пхукет

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Из морозной Уфы на самый большой остров солнечного Таиланда всего за восемь часов – скоро это станет возможным благодаря запуску прямых рейсов.

Уже завтра, второго ноября, первый полет из уфимского аэропорта на Пхукет совершит авиакомпания Red Wings.

Рейсы запланированы один раз 10-11 дней, будут задействованы самолеты Boeing 777-200 вместимостью 412 кресел.

Четвертого ноября полетную программу откроет и авиакомпания Azur Air. Самолеты Boeing 767-300 перевозчика, рассчитанные на перевозку 336 пассажиров, будут отправляться из Уфы один раз в 12 дней.

Время в пути составит около восьми часов.

Ноябрь в Таиланде – начало высокого туристического сезона: отсутствие ветров, температура воздуха днем +29°, +30°, температура воды –+28°, +29°.

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