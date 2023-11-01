Из Уфы возобновляются прямые рейсы на Пхукет

Уже завтра, второго ноября, первый полет из уфимского аэропорта на Пхукет совершит авиакомпания Red Wings.

Рейсы запланированы один раз 10-11 дней, будут задействованы самолеты Boeing 777-200 вместимостью 412 кресел.

Четвертого ноября полетную программу откроет и авиакомпания Azur Air. Самолеты Boeing 767-300 перевозчика, рассчитанные на перевозку 336 пассажиров, будут отправляться из Уфы один раз в 12 дней.

Время в пути составит около восьми часов.

Ноябрь в Таиланде – начало высокого туристического сезона: отсутствие ветров, температура воздуха днем +29°, +30°, температура воды –+28°, +29°.