«Башавтотранс» запускает автобусы по маршруту «Уфа – Соль-Илецк»

Соль-Илецк – небольшой город в Оренбургской области, вблизи которого расположены озера с высоким содержанием соли, брома и лечебной грязи.

Помимо озер, в городе есть и культурные достопримечательности: Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца, Церковь Казанской иконы Божией Матери, Мечеть Mosque, тюрьма особого режима «Черный дельфин», комбинат по добыче соли, а также памятники, стелы и монументы.

Как сообщает пресс-служба «Башавтотранса», с 14 июля с Южного автовокзала Уфы будут ходить автобусы до Соль-Илецка.

Время отправления – 23.00, рейсы будут выполняться через день.