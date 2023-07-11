18+
  • Образ жизни
  • Путешествия
  • News
Путешествия

«Башавтотранс» запускает автобусы по маршруту «Уфа – Соль-Илецк»

Поделиться:

Государственный перевозчик открывает маршруты в популярный у отдыхающих город в разгар курортного сезона.

bashauto.ru

Соль-Илецк – небольшой город в Оренбургской области, вблизи которого расположены озера с высоким содержанием соли, брома и лечебной грязи.

Помимо озер, в городе есть и культурные достопримечательности: Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца, Церковь Казанской иконы Божией Матери, Мечеть Mosque, тюрьма особого режима «Черный дельфин», комбинат по добыче соли, а также памятники, стелы и монументы.

Как сообщает пресс-служба «Башавтотранса», с 14 июля с Южного автовокзала Уфы будут ходить автобусы до Соль-Илецка.

Время отправления – 23.00, рейсы будут выполняться через день.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: