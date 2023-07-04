Увеличится количество прямых рейсов из Уфы в Хургаду

С завтрашнего дня, пятого июля, сезонную программу полетов из Уфы в Хургаду открывает авиакомпания «Россия».

На популярный курорт на Красном море можно будет отправиться два раза в неделю – по средам и субботам на лайнерах Boeing 737-800.

Так как программа запускается в партнерстве с туристическим оператором, рейсы будут доступны при бронировании комплексного тура, включающего перелет, трансфер, проживание и экскурсии.

На сегодняшний день программу полетов из Уфы в Хургаду продолжает выполнять авиакомпания AZUR air.